Sanità: Asl Roma 5, al via potenziamento ambulatorio ostetrico ospedale Colleferro

- Al via il potenziamento dell'ambulatorio ostetrico all'ospedale di Colleferro, in provincia di Roma. Lo rende noto la Asl Roma 5. "Promuovere la continuità e l'integrazione tra ospedale e territorio e agevolare la rapida presa in carico delle pazienti fin dalle prime fasi della gravidanza, questi gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire attraverso il potenziamento dell'ambulatorio ostetrico e ginecologico presso l'ospedale di Colleferro - si legge in una nota -. L'ambulatorio a partire dalla prossima settimana sarà aperto il mercoledì ed il venerdì dalle 8.00 alle 15.00 prenotabile attraverso il Cup e metterà a disposizione delle donne del territorio la possibilità di eseguire ecografie ostetriche e ginecologiche, visite ostetriche e ginecologiche e monitoraggio cardiotocografico. Il servizio - spiega la Asl Roma 5 - sarà gestito da personale medico dell'ospedale di Palestrina, col supporto di personale ostetrico ed infermieristico del presidio di Colleferro, nell'ambito del progetto di rinnovamento dell'area materno-infantile che vede anche coinvolti professionisti di poli di eccellenza quali l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli".(Com)