Lazio: Buschini, legge infanzia dopo 40 anni, Pisana scrive altra bella pagina

- Con la nuova legge sui servizi educativi per l'infanzia, "il Lazio si mette finalmente al passo, dopo l'ultima legge regionale che risale a 40 anni fa, con le nuove esigenze della scuola, delle nostre comunità. E risponde alla necessità di essere ancora più vicini ai bambini fino ai 6 anni, tra i più colpiti dal lockdown, e alle loro famiglie". Lo ha detto, riferisce una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini al termine della seduta che ha approvato la legge "Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia". "La Regione anche con punti innovativi, come ad esempio il nido domestico, scommette su un'educazione di qualità e su servizi pubblici inclusivi, per abbattere le diseguaglianze e gli ostacoli che impediscono la frequenza a tutti i bambini. Voglio ringraziare tutti i gruppi che dalla Commissione al confronto in Aula – conclude Buschini - hanno scritto un'altra bella pagina di politica, portando avanti un lavoro molto costruttivo, superando divisioni, pur nelle diverse sensibilità, con l'obiettivo di migliorare un testo che è uno strumento moderno per i diritti dei bambini". (Com)