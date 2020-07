Autostrade: Uil, essenziale garantire occupazione e completare opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aver raggiunto un accordo è sicuramente un fatto apprezzabile, ma garantire l'occupazione e realizzare le opere per la sicurezza e l'ammodernamento della rete autostradale è ancora più urgente. E' quanto dichiarato in una nota congiunta dal segretario Uil Bombardieri e dal Segretario FenealUil Panzarella riguardo la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri su Autostrade per l'Italia. "Sono ancora tanti i lavori e gli interventi da completare e sarà necessario fare in modo che proseguano rapidamente". Per Bombardieri e Panzarella "occorre tradurre in cantieri le opere previste da anni e mai realizzate, a partire dalla Gronda di Genova, solo per citarne una, perché il Paese non può più attendere. Concretizzare finalmente un serio programma di ammodernamento strutturale può servire a rilanciare la crescita e a rimettere in moto tutta l'economia". "Bisogna innanzitutto garantire gli interessi dei cittadini e dei lavoratori, a partire dai dipendenti delle società del Gruppo specializzate nella manutenzione progettazione e realizzazione delle opere che chiediamo passino sotto il diretto controllo di Aspi. Il nuovo corso, infatti, deve ripartire proprio dai lavoratori, puntando sulle loro professionalità e competenze, all'interno di un quadro operativo chiaro e trasparente, fondato sulla qualità e la valorizzazione del lavoro". (Rin)