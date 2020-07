Lazio: Leodori, Regione top in Italia per velocità pagamenti imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è al primo posto in Italia per la tempestività dei pagamenti alle imprese fornitrici. Un piccolo, ma importante primato che vuole essere anche uno strumento anticrisi, in mesi complessi come quelli che stiamo vivendo". Lo ha detto entrando in Consiglio regionale il vice presidente della Regione Daniele Leodori in merito al report pubblicato da Fondazione Etica sui dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze che vede il Lazio prima regione nell'Indicatore di Tempestività dei pagamenti delle Regioni 2019, seguita da Liguria e Toscana. "E' un trend importante, merito di anni di riforme messe in atto dalle giunte Zingaretti, del lavoro delle strutture, e di una macchina sempre più efficiente che nel primo semestre 2020 ha migliorato le tempistiche dello scorso anno. E' una medaglia di affidabilità di una Regione che può e deve fare meglio e che si pone - ha concluso Leodori - come punto di riferimento per il sistema economico italiano". (Com)