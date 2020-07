Autostrade: Gualtieri, affermato primato interesse pubblico, con Public company si apre nuova pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'esito della vicenda Autostrade per l'Italia (Aspi) il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha parlato di "vittoria dello Stato, dei cittadini che afferma il primato dell'interesse pubblico". Intervistato dai tg il titolare del Mef ha spiegato: "Aspi ha accettato il regime tariffario dell'Autorità, più vantaggioso per i cittadini, un cospicuo risarcimento, il nuovo regime relativo alla risoluzione introdotto col decreto Milleproroghe. Soprattutto ci sarà un assetto societario completamente nuovo e Aspi diventerà una società a controllo pubblico, una Public company con il controllo da Parte di Cassa depositi e prestiti, di investitori istituzionali e aperta anche agli investimenti dei cittadini". E così, ha concluso, "si apre una nuova pagina, una struttura strategica per il Paese". (Rin)