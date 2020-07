++ Tunisia: si dimette il primo ministro Elyes Fakhfakh ++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo della Tunisia, Elyes Fakhfakh, ha rassegnato questo pomeriggio le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Kais Saied. Lo riferiscono fonti informate all’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. L’ingegnere classe 1972, ex manager di Total ed esponente del partito di centro-sinistra Ettakatol, si è dimesso dopo un incontro tenuto oggi presso il Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, con il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e leader del partito islamico Ennahda, Rached Ghannouchi, e il segretario generale dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt, il maggiore sindacato del paese), Noureddine Taboubi. Secondo le stesse fonti, sarebbe stato lo stesso Saied a chiedere formalmente a Fakhfakh di fare un passo indietro per il coinvolgimento di quest’ultimo in un caso di presunto conflitto d’interesse. Va notato che proprio oggi Ennahda, Qalb Tounes e altri deputati indipendenti hanno depositato una “mozione di censura” (cioè una sfiducia) che consente a chi la deposita di estromettere il premier e al tempo stesso proporre un nuovo premier. Il testo, tuttavia, è stato firmato da 105 deputati su 217: quattro in meno della maggioranza necessaria (109 voti) per portare a termine il procedimento. La Costituzione vuole ora che sia il presidente Saied a scegliere un nuovo premier incaricato di formare una maggioranza di governo. (Tut)