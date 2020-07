Roma: Campidoglio, potenziata l'illuminazione pubblica di piazza Mazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziato e rinnovato l'impianto di illuminazione pubblica di piazza Mazzini, una delle piazze storiche di Roma. Lo rende noto il Campidoglio. L'intervento ha riguardato sia la sede stradale della rotonda, per migliorare la visibilità e garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne, sia l'interno del giardino al centro della piazza. Sono state installate lampade a Led di ultima generazione ed è stato integrato l'impianto con ulteriori sostegni d'arredo urbano in ghisa. Sono stati realizzati, inoltre, anche lavori di manutenzione, di pulizia e di ripristino dell'area, oltre alla riqualificazione del verde del giardino. "Si tratta di una nuova tappa del nostro piano di illuminazione avviato insieme ad Acea. E' un primo passo per dare nuova luce ad un altro luogo storico della città con interventi attesi da tempo dai residenti del quartiere. Nei prossimi mesi, attraverso la Sovrintendenza capitolina, sarà realizzato un ampio progetto di restyling del giardino-fontana. Partiranno, invece, a breve anche i lavori di riqualificazione di viale Mazzini", ha commentato il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)