Ex Ilva: Fiom, urgentissima convocazione, stop agli annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli con "insostenibile disinvoltura dichiara alla stampa la previsione della chiusura dell'area a caldo e la riconversione da carbone a idrogeno del ciclo integrale con cui si produce l'acciaio a Taranto. Non è più accettabile apprendere dalle agenzie le dichiarazioni del Ministro su vertenze che impattano su produzioni strategiche per il Paese ed il destino di migliaia di lavoratori". Lo denuncia in una nota Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia. "Pretendiamo una convocazione urgentissima del governo ed una sede in cui sia possibile confrontarsi nel merito degli assetti societari, delle ipotesi tecnologiche e impiantistiche, dei vincoli occupazionali. Il sindacato non può essere chiamato a gestire le ricadute di processi di ristrutturazione industriale decisi senza il coinvolgimento preventivo e il consenso dei lavoratori". (segue) (Com)