Russia-Emirati: telefonata tra Putin e principe ereditario, focus su coronavirus e Libia

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Muhammad bin Zayed al Nahyan. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Cremlino. La conversazione ha avuto luogo su iniziativa della parte emiratina. Entrambe le parti hanno apprezzato il livello di cooperazione tra Russia e Emirati Arabi Uniti nella lotta contro il coronavirus, si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa del Cremlino. "Muhammad al Nahyan ha ringraziato il presidente della Russia per aver fornito un gran numero di test agli Emirati Arabi Uniti. Disponibilità reciproca è stata espressa verso la continua interazione, anche nello sviluppo e nella produzione del vaccino", si legge nel comunicato del Cremlino. Sono stati esaminati aspetti del partenariato strategico alla luce dell'attuazione degli accordi raggiunti in seguito alla visita di Stato del presidente della Federazione russa negli Emirati Arabi Uniti dell'ottobre 2019. "Si è tenuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Libia, è stata rilevata l'importanza della ripresa del dialogo inter-libico e del consolidamento degli sforzi internazionali per una soluzione politica e diplomatica della crisi", si legge infine nelle nota. (Rum)