Difesa: al via alla Camera discussione relazione su deliberazione missioni all'estero

- E' iniziata nell'Aula della Camera dei deputati con l'intervento della presidente della commissione Esteri ed esponente del Movimento cinque stelle, Marta Grande, la discussione generale sulle linee generali della relazione delle commissioni Esteri e comunitari e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo primo gennaio - 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo primo gennaio - 31 dicembre 2020, deliberata sempre dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020. "La significativa presenza italiana nel quadro operazioni internazionali - ha ricordato la relatrice Grande - è ancorata valori e principi Carta costituzionale. La partecipazione grandi operazioni multilaterali" però "qualifica la nostra postura internazionale a fronte delle nuove minacce" a cominciare dall'area del Mediterraneo. "Dunque tali missioni e gli interventi" in questa area "concorrono rafforzare il profilo della nostra identità mediterranea". (Rin)