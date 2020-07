Energia: Snam, perfezionata acquisizione del 49 per cento di Adnoc Gas Pipelines in consorzio con cinque fondi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio composto da Snam e dai fondi di investimento Global Infrastructure Partners (Gip), Brookfield Asset Management, Gic (il fondo sovrano di Singapore), Ontario Teachers' Pension Plan e Nh Investment & Securities, a seguito del verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste, ha perfezionato oggi l'acquisizione del 49 per cento di Adnoc Gas Pipeline Assets Llc (Adnoc Gas Pipelines) da The Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), annunciata lo scorso 23 giugno. Lo riferisce un comunicato stampa di Snam. L'operazione valuta il 49 per cento di Adnoc Gas Pipelines, società che detiene per 20 anni i diritti di gestione di 38 gasdotti negli Emirati Arabi Uniti, circa 10,1 miliardi di dollari. Per Snam, che è l'unico operatore industriale del consorzio, si tratta di un'importante opportunità di investimento in un'infrastruttura strategica, anche nel quadro di possibili future collaborazioni nella transizione energetica nell'area del Golfo.(Res)