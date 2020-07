Difesa: Sardegna, firmato protocollo per valorizzare e riqualificare le “Cisterne di Cala Battistoni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Difesa Servizi s.p.a., società in house al Ministero della Difesa, il soggetto individuato per l’implementazione dell’iniziativa, che avrà il compito di individuare un gestore unico per tutte le quattro zone ed al quale sarà affidato l’onere della realizzazione di tutta la progettualità: “Difesa Servizi, rappresentata dal suo amministratore delegato avvocato Recchia, dimostra ancora una volta di saper creare valore da un importante asset della Difesa”, ha dichiarato il ministro Guerini. “L’intesa firmata oggi – dichiara il direttore dell’Agenzia del demanio Antonio Agostini - delinea il futuro di un’area di grande interesse naturale e paesaggistico che, grazie al lavoro sinergico delle Istituzioni coinvolte, potrà essere valorizzata, in chiave sostenibile e nel rispetto dell'ambiente, a vantaggio dei cittadini e dei turisti che ogni estate popolano l'isola. L’impegno dell’Agenzia del Demanio è, infatti, quello di attivare processi di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di ottimizzare la gestione dei beni e contribuire, in forma compatibile con destinazione e vocazione, allo sviluppo economico e sociale dei territori”. (segue) (Com)