Difesa: Sardegna, firmato protocollo per valorizzare e riqualificare le “Cisterne di Cala Battistoni” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto del risultato anche il sindaco di Arzachena che ha dichiarato: “Dopo decenni di tentativi, con grande soddisfazione, siamo orgogliosi di poter siglare un accordo storico per Arzachena che pone le basi per riqualificare e valorizzare un’area strategica come quella sulla quale insistono le Cisterne di Casa Battistoni”. Alla firma telematica del protocollo hanno preso parte in collegamento dalla sede del ministero della Difesa a Roma, il ministro Guerini, il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, l’avvocato Fausto Recchia - amministratore delegato di Difesa Servizi s.p.a. e il Generale Giancarlo Gambardella - direttore della Task Force Immobili del ministero della Difesa; collegato da Roma anche il Direttore dell’Agenzia del demanio consigliere Agostini e il capo di Stato maggiore della Marina ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone; dalla Sardegna il prefetto di Sassari dottoressa D’Alessandro, il sindaco di Arzachena avvocato Ragnedda, l’assessore agli Enti Locali, Finanza e Urbanistica della Regione Sardegna, avvocato Sanna, e la professoressa Fiorino, dell’Università di Cagliari. (Com)