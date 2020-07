Autostrade: Carrara (FI), propaganda grillina per colpire economia di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, afferma: "La macchina propagandistica dei grillini è in piena attività con l'utilizzo della loro consolidata e vuota retorica. Parlano dell'operazione su Autostrade in termini di 'pagina storica' quando invece sono sconosciuti i contorni precisi dell'intera operazione; parlano di vittoria dello Stato, tariffe più eque, più efficienza, più controlli, più sicurezza, insomma più tutto, come se lo Stato fosse nato questa notte e come se il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, quello del ministro Toninelli, non fosse tenuto a fare controlli, ad essere efficiente, a garantire la sicurezza quando crollò il ponte Morandi. Anche allora esisteva l'obbligo di controllare l'operato del gestore e di conseguenza lo stato di manutenzione delle infrastrutture date in concessione, ma lo Stato non lo fece". (segue) (com)