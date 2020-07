Bulgaria: premier Borisov, serve unità per superare i momenti più difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Bulgaria, Bojko Borisov, ha lanciato oggi un appello al presidente Rumen Radev e all'opposizione parlamentare affinché sia mantenuta l'unità e l'accordo all'interno del paese. Secondo quanto riporta la stampa locale, Borisov ha così commentato le proteste avvenute negli scorsi giorni a Sofia e culminate in alcuni scontri tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza per sostenere le diverse parti politiche di cui il primo ministro e il presidente della Repubblica fanno parte. Borisov ha poi espresso la propria vicinanza sia nei confronti degli agenti di polizia feriti che di quei manifestanti percossi negli scontri senza aver provocato le violenze. L'obiettivo principale "delle provocazioni", secondo il primo ministro, "era quello di mettere una macchia di sangue sulle proteste" e costringere lo stesso Borisov alle dimissioni. (segue) (Seb)