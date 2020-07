Bulgaria: premier Borisov, serve unità per superare i momenti più difficili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell'occasione si sono verificati degli scontri fra manifestanti e polizia filmati dai dimostranti stessi e rilanciati sui social network. Nei filmati si vedono degli agenti che trascinano e prendono a calci delle persone dopo che queste avevano presumibilmente lanciato delle bottiglie contro le forze dell'ordine. Un altro caso di presunti abusi riguarda lo studente Evgenij Marcev, che secondo i genitori sarebbe stato trattenuto per sei ore in una stazione di polizia prima di essere mandato in ospedale con una commozione cerebrale e numerosi lividi sul petto. Il padre di Marcev ha dichiarato che lo studente è svenuto tre volte alla stazione di polizia. (segue) (Seb)