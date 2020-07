Bulgaria: premier Borisov, serve unità per superare i momenti più difficili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono iniziate dopo le perquisizioni nella sede presidenziale e gli arresti di due funzionari della presidenza della Repubblica, il consigliere per la sicurezza Ilija Milousev e il segretario per le questioni legali e la lotta alla corruzione, Plamen Ouzounov. Il primo è accusato di divulgazione di segreti di Stato mentre il secondo è sospettato di traffico d'influenza. L'ingresso delle forze dell'ordine armate nell'ufficio presidenziale, giovedì 9 luglio, ha provocato la protesta da parte di alcuni sostenitori delle diverse parti politiche e riaperto lo scontro fra capo del governo e presidenza. Borisov ha richiamato venerdì 10 luglio al bisogno di unità e "consenso" in un anno che si prospetta particolarmente difficile per il paese. Borisov ha inoltre dichiarato che "esiste un complotto" contro il governo e contro un ingresso del paese della Zona euro. L'arresto del segretario presidenziale Plamen Ouzounov è stato preceduto da alcune notizie che a fine giugno hanno riguardato lo stesso Ouzounov e i presunti legami con un noto uomo d'affari locale, oltre che una testimonianza del ministro degli Esteri della Bulgaria, Ekaterina Zaharieva. (segue) (Seb)