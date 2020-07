Bulgaria: premier Borisov, serve unità per superare i momenti più difficili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 giugno il ministro ha dichiarato che alcune persone all'interno dell'amministrazione presidenziale bulgara hanno "provato in modo elegante" a raccomandare determinate persone per l'incarico di ambasciatore nei paesi in cui l'uomo d'affari Plamen Bobokov svolge le proprie attività. Zaharieva è stata interrogata dalle autorità giudiziarie nell'ambito di un'indagine condotta su un caso di traffico illecito di rifiuti che vede coinvolto il businessman Bobokov. Il giorno dopo la testimonianza del ministro è stata stralciata perché ritenuta rilevante per un'altra indagine non relativa al caso del traffico di rifiuti. L'uomo d'affari ha invece dichiarato, prima di comparire davanti ai magistrati, che le testimonianze rese circa un suo presunto legame con il segretario presidenziale Plamen Ouzounov hanno l'unico obiettivo di screditare il presidente Rumen Radev e sono "una grossolana manipolazione". (segue) (Seb)