Bulgaria: premier Borisov, serve unità per superare i momenti più difficili (6)

- Borisov ha affrontato venerdì 10 luglio in conferenza stampa anche altri temi di scontro con il capo dello Stato, smentendo quanto detto in precedenza dal presidente Rumen Radev riguardo al caso che riguarda il Servizio nazionale per la protezione (Nsp), forza specializzata militare per la protezione del presidente della Repubblica. Il caso riguarda la protezione personale da parte di membri del Nsp concessa al fondatore del Movimento per i diritti e la libertà (Mrf) Ahmed Dogan e la relativa polemica scoppiata sui media. Il presidente Radev ha in precedenza dichiarato di avere il controllo solo "formale" sul Nsp, mentre il controllo reale è del potere esecutivo. Borisov ha smentito le affermazioni di Radev affermando che Nsp è sotto l'esclusivo controllo del presidente e che l'episodio "fa parte della trama" contro il governo. Il caso ha fatto scoppiare venerdì 10 luglio delle proteste anche a Burgas, nei pressi del Parco Rosenets, dove si trova la residenza di Ahmed Dogan protetta dai membri dell'Nsp. La residenza si trova accanto ad una spiaggia pubblica il cui accesso era stato negato in passato proprio dalle guardie Nsp per proteggere la sicurezza di Dogan. (segue) (Seb)