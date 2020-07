Bulgaria: premier Borisov, serve unità per superare i momenti più difficili (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Procura amministrativa (Vap) della Bulgaria ha nel frattempo aperto un fascicolo per appurare se è stato violato il diritto alla proprietà statale esclusiva "di una spiaggia" situata nei pressi della marina adiacente al terminal portuale denominato Rosenets. Nelle scorse settimane un altro caso ha visto contrapporre Radev a Borisov, ovvero le foto scattate di nascosto e una registrazione che riguardavano il premier bulgaro. Lo scorso 18 giugno il presidente della Bulgaria ha rigettato le accuse di un presunto coinvolgimento nel caso delle foto scattate di nascosto al premier. Radev ha così replicato alle accuse mosse il giorno prima dallo stesso primo ministro in una conferenza stampa straordinaria. "Nessuno può screditare il governo tranne il governo stesso", ha detto Radev ai giornalisti, aggiungendo che Borisov "è la più grande minaccia" per l'esecutivo da lui stesso guidato. "La cosa più importante ora è riguadagnare la fiducia dell'opinione pubblica e la verità è l'unico modo per farlo", ha proseguito Radev osservando che tale compito spetta alla magistratura attraverso delle indagini che possano appurare che cosa è successo veramente e se le foto sono autentiche. (segue) (Seb)