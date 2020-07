Migranti, Lamorgese in aula: "Oggi i primi trasferimenti dall'hot spot di Lampedusa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Lampedusa viene effettuato il test sierologico ai migranti in arrivo e in merito agli arrivi degli ultimi giorni già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 migranti, attesi a Porto Empedocle per essere collocati sul territorio. Domani ne verranno trasferiti altri cento e sulla base di una programmazione si provvederà a svuotare l'hot spot" dell'isola. Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo in aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte alla revisione della strategia di accoglienza dei migranti, in particolare in relazione a recenti sbarchi sulle coste della Calabria e della Sicilia e ai rischi connessi al Covid-19.Quanto ai migranti sbarcati negli ultimi giorni in Calabria "è stato disposto il tampone prevedendo la quarantena obbligatorie in strutture ritenute idonee dalle strutture sanitarie. Un totale di 13 migranti positivi, inizialmente accolti ad Amantea, sono stati trasferiti" all'ospedale del Celio di Roma.Gli altri migranti del gruppo, ha aggiunto, "5 a Roccella e 8 a Bova si trovano in quarantena in regime di sorveglianza sanitaria rafforzata". (Rin)