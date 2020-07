Rifiuti: Celli (Civica), passerella Salvini non è soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuova passerella per Salvini a Rocca Cencia grazie all'immobilismo e ai troppi errori della Giunta Raggi". Lo afferma, in una nota, la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Quattro anni di scelte sbagliate, lo stop ad altri impianti, la dipendenza da altre Regioni e un lungo elenco di altri errori hanno fatto piombare Roma in una continua emergenza rifiuti. Oggi il disastro è evidente ed è facile preda della destra populista, che cerca lo scenario per comparsate ad effetto - aggiunge Celli -. Siamo già al secondo ciack in pochi mesi per Salvini. Verrebbe da dire che a lui piace vincere facile. Altra cosa è invece costruire le condizioni per un governo dei rifiuti e della municipalizzata Ama che invertano la rotta del degrado e sappiano rendere la città autosufficiente sul fronte della gestione dei rifiuti. È questa la vera sfida che interessa ai romani", conclude Celli.(Com)