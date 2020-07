Ue-India: von der Leyen, Nuova Delhi partner naturale per trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e l’India sono “amici e partner”, questo il “messaggio principale” del vertice odierno, in cui sono stati presi impegni per rafforzare la cooperazione sul clima, nel commercio e negli investimenti e per la trasformazione digitale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa seguita al summit, tenuta insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Bruxelles, dopo il confronto col primo ministro indiano, Narendra Modi. La presidente della Commissione si è soffermata sulla cooperazione sanitaria ed economica nel contesto della pandemia di coronavirus, sottolineando che è necessaria sia l’azione per rallentare la diffusione del contagio sia quella per modernizzare l’economia. Von der Layen ha richiamato anche l’attenzione sull’azione contro il cambiamento climatico, ricordando l’impegno per il Green Deal europeo.“Siamo consapevoli che a livello globale non riusciremo a fare la differenza senza partner come l’India”, ha riconosciuto, riferendosi in particolare al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. (segue) (Beb)