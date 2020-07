Ue-India: von der Leyen, Nuova Delhi partner naturale per trasformazione digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader della Commissione si è detta certa che la ripresa offra grandi opportunità per investire in un’economia moderna e pulita, facendo anche scelte difficili, come la rinuncia al carbone. È stato concordato di convocare uno specifico Dialogo sul cambiamento climatico. Per quanto riguarda la trasformazione digitale, von der Leyen ha affermato che “l’India è un partner naturale”, anche per il comune approccio “incentrato sull’uomo”, col quale l’Unione europea può condividere la sua importante esperienza nella legislazione sulla protezione dei dati. La presidente della Commissione ha posto l’accento sulla cooperazione per lo sviluppo di una “intelligenza artificiale affidabile”, ricordando che l’India vanta “centinaia di migliaia di laureati altamente qualificati ogni anno nelle scienze informatiche”. (segue) (Beb)