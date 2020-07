Energia: Terna, a giugno consumi elettricità in calo del 13,4 per cento in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello territoriale, prosegue la nota, la variazione tendenziale di giugno 2020 è risultata ovunque negativa: il calo si è attestato a 14,3, 12,7 e 11,6 punti percentuali rispettivamente al Nord, al Centro e al Sud. In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura dell’energia elettrica richiesta a giugno 2020 ha fatto registrare una variazione positiva pari a un punto percentuale rispetto al mese di maggio. A giugno, conclude la nota, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 97,8 per cento con produzione nazionale, e per la quota restante dal saldo dell’energia scambiata con l’estero: la produzione da fonti rinnovabili ha coperto il 48,9 per cento della domanda, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Com)