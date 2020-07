Autostrade: Crippa (M5s), Salvini non conosce vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia "non gestirà più Autostrade per l'Italia. Hanno provato in tutti i modi a evitarlo, ma il Movimento 5 Stelle ha tenuto il punto: lo dovevamo alle 43 persone morte a seguito del crollo di ponte Morandi e ai loro familiari, ma anche a tutti gli italiani che hanno diritto di viaggiare in sicurezza sapendo che manutenzione e controlli sono costanti e non, come accaduto in passato, sacrificati a beneficio dei dividendi degli azionisti. Lo Stato, infatti, sarà il primo azionista di Autostrade ed i Benetton avranno meno del 10 per cento delle quote, per poi uscire in maniera definitiva dalla gestione di Autostrade per l'Italia entro pochi mesi". E' quanto scrive in una post sulla sua pagina facebook il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, davide Crippa, che aggiunge: "Si cambierà completamente registro: la gestione di Aspi sarà pubblica e tornerà, tramite lo Stato, ai cittadini. Li abbiamo costretti ad andarsene, senza prendere un soldo. Dovranno farsi da parte, rinunciare a tutti i ricorsi e risarcire la collettività con miliardi di euro". (segue) (com)