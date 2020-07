Autostrade: Crippa (M5s), Salvini non conosce vergogna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una vittoria dei cittadini e del loro diritto a servizi efficienti, a strade sicure – sottolinea l'esponente pentastellato - niente e nessuno risarcirà i parenti delle 43 vittime per la perdita dei loro cari, ma il nostro auspicio è che oggi abbiamo almeno riacquistato un po' di fiducia nello Stato. Perché abbiamo messo una pietra tombale su un modo sbagliato e pericoloso di gestire le nostre autostrade, assecondato nei decenni passati da politici di ogni schieramento. Proprio coloro che oggi si stracciano le vesti, come Salvini e Meloni, sono gli stessi che hanno votato il "Salva-Benetton" – attacca Crippa - non conoscono vergogna. Ora finalmente potremo cambiare gestione, e aumentare gli investimenti per la sicurezza, fare più controlli, e abbassare le tariffe che sono fra le più alte del Vecchio continente. Con la nuova gestione la priorità sarà la sicurezza, la manutenzione, la riduzione dei costi a carico dei cittadini, perché a decidere non sarà più Atlantia. A decidere su Autostrade saranno i legittimi proprietari: i cittadini italiani. E, anche se Aspi dovesse essere quotata in borsa, le sue priorità dovranno essere la tutela delle persone che circolano lungo la rete e la riduzione delle tariffe. Noi continueremo a vigilare: fino a quando non sarà terminato il negoziato e non saranno rispettate alla lettera tutte le nostre condizioni, l'ipotesi della revoca resta sul tappeto", conclude. (com)