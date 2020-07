Roma: Raggi, nuova illuminazione led in piazza Mazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche piazza Mazzini ha una nuova illuminazione. Lo annuncia, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Abbiamo portato a termine - aggiunge - un intervento molto atteso dai cittadini della zona. Sono state installate lampade a led di ultima generazione ed è stato integrato l’impianto con ulteriori sostegni d’arredo urbano in ghisa. Oltre a dare nuova luce alla piazza, abbiamo svolto lavori di manutenzione, pulizia e ripristino dell’area e abbiamo riqualificato il verde del giardino. Nei prossimi mesi, attraverso la Sovrintendenza capitolina, sarà realizzato un ampio progetto di restyling del giardino e della fontana. È una nuova tappa del piano di illuminazione che abbiamo avviato insieme ad Acea Gruppo. Si aggiunge alle altre illuminazioni di monumenti, piazze, chiese della nostra città e, soprattutto, dei quartieri periferici che stiamo illuminando per renderli più sicuri e vivibili a vantaggio di tutti i residenti", conclude Raggi. (Rer)