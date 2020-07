Roma: Campidoglio, ecco idee "smart business" per nuovo piano strategico imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere Roma più "smart", più competitiva a livello internazionale e maggiormente attrattiva per investimenti e capitali: con questo obiettivo è stato avviato a Roma il progetto Town meeting Smart business che precede la stesura del piano strategico imprenditoriale di Roma Capitale. Partecipato da più di 80 protagonisti del panorama di riferimento, tra atenei, associazioni di categoria, imprese, operatori e istituzioni, collegati tramite una piattaforma online, l'evento ha catalizzato spunti e riflessioni per la definizione delle linee operative dello sviluppo cittadino, in chiave di innovazione economica, digitale, urbanistica e infrastrutturale. A presentare il progetto gli assessori capitolini allo Sviluppo economico, Carlo Cafarotti e all'Urbanistica Luca Montuori in un punto stampa. "Questa è la terza verticalizzazione del progetto Town meeting e affronta il tema dello smart business - ha spiegato Cafarotti -, ci si pone l'obiettivo di come rendere da qui al 2030 Roma centro di sviluppo economico, di attrazione per gli investimenti ma in chiave proiettata al futuro, quindi utilizzando la tecnologia come perno di sviluppo. In questo contesto sono importanti la digitalizzazione e l'innovazione organizzativa, gli investitori principalmente chiedono la sburocratizzazione della macchina amministrativa". L'idea di pianificazione strategica è centrata su alcune parole chiave come "capitale umano - ha aggiunto Cafarotti - Si punta sul capitale umano della città che ha un'alta preparazione scientifica e tecnica per creare una città connessa e sostenibile". (segue) (Rer)