Roma: Campidoglio, ecco idee "smart business" per nuovo piano strategico imprenditoriale (2)

- Tre gli obiettivi del piano strategico imprenditoriale: individuare le strategie urbane finalizzate allo sviluppo di infrastrutture e servizi a supporto delle attività imprenditoriali; migliorare la capacità attrattiva del territorio per polarizzare investimenti; incentivare la nascita di nuove realtà economiche, potenziando la rete di Open Innovation fra imprese, startup, incubatori e acceleratori d'impresa, università, centri di ricerca, istituzioni e altri operatori della filiera dell'economia innovativa. "È un lavoro che si prende la responsabilità di guardare ai risultati in un tempo futuro - ha sottolineato l'assessore Montuori -, la politica spesso soffre dei risultati immediati. Lo spirito con cui stiamo guidando questo lavoro è quello dello svolgere le attività insieme. Spesso i diversi settori a Roma, Urbanistica, Sviluppo economico, ma anche trasporti e mobilità, sono andati in autonomia, oggi invece li coniughiamo insieme per una visione della trasformazione fisica della città". Dalle due sessioni di lavoro sono emerse le criticità di sistema e le proposte da convogliare nella stesura del piano strategico Smart business. (segue) (Rer)