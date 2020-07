Roma: Campidoglio, ecco idee "smart business" per nuovo piano strategico imprenditoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le criticità evidenziate: semplificazione amministrativa, vanno velocizzati e sburocratizzati i processi che rallentano lo sviluppo infrastrutturale, in particolar modo del 5G; politiche di attrattività, tempi lunghi e norme rigide scoraggiano gli investimenti; governance, manca un coordinamento fra pubblico, privato e player dell'imprenditoria; ecosistema, va sviluppata una cultura dell'innovazione per stimolare gli investimenti di settore; connettività, sebbene Roma sia all'avanguardia in fatto di copertura di rete, resta carente lo sviluppo dell'infrastruttura di connettività e dei servizi associati; competenze Ict: disomogeneità delle competenze digitali, impossibilità per le Pmi di attuare una vera e propria rivoluzione digitale; formazione, nonostante la grande concentrazione di atenei, manca una struttura che attragga talenti e finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico. A fronte di queste criticità le proposte emerse guardano a una pubblica amministrazione snella ed efficiente, con la creazione di uno sportello unico per velocizzare l'ottenimento dei permessi, che coinvolga più enti e che indica conferenze dei servizi ad hoc con i soggetti interessati; a politiche di attrattività, stimolando le aziende a finanziare le produzioni innovative giovanili e costruire quartieri dedicati; al partenariato pubblico-privato, dunque a una maggiore collaborazione tra autorità pubbliche e soggetti privati; a un distretto dell'innovazione, ovvero creare poli di allocazione delle risorse; a una città connessa migliorando la connettività cittadina; alla sostenibilità, quindi interventi edilizi che sostengano l'innovazione e siano eco-compatibili; e al capitale umano, investire sulla cultura digitale di quanti lavorano nella pubblica amministrazione. (Rer)