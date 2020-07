Secondo il presidente Conte il Mes non è all'ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Meccanismo europeo di stabilità non è all'ordine del giorno". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti prima di entrare al Senato dove sono in corso le sue comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.E’ cruciale raggiungere una decisione finale sul Piano per la ripresa entro la fine di luglio. "Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti”, ha detto il premier questa mattina nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue del 17 e 18 luglio. “Per questo riteniamo cruciale che le decisione finale del Consiglio europeo giunga entro luglio”, ha aggiunto il premier secondo cui uno scenario di stallo nelle trattative “non sarebbe accettabile non solo dal punto di vista politico m anche morale”. “Non lo meritano - ha sottolineato - per altro le decine di migliaia di vittime europee del Covid-19, e le imprese e giovani che stanno affrontando le difficoltà economiche di questa pandemia”. Per questo, ha ricordato Conte, è necessario che la proposta sui grants (le sovvenzioni) “sia coerente con la proposta sul tavolo” e con un “finanziamento con debito comune europeo”."Mai come oggi - ha sottolineato il premier all'inizio del suo intervento - le istituzioni europee si sono dimostrate sensibili a quanto proposto dal mio governo, mai come oggi affermare che l’Italia ha contribuito in maniera decisiva a collocare le risposte che che l’Europa è chiamata a offrire per essere all’altezza della sua storia e del suo destino". Secondo Conte il prossimo Consiglio europeo straordinario “scaturisce in una prospettiva fortemente politica". Sia le proposte della Commissione che franco-tedesca, ha aggiunto "sono coerenti con quanto l'Italia sin dall'inizio della crisi ha affermato".Per il leader dell'esecutivo italiano, l’obiettivo dell’Unione europea in questa fase è epocale: "Rilanciare l'economia per disegnare il futuro dell'Europa nei prossimi decenni". Il presidente del Consiglio ha quindi affermato: "Solo uniti riusciremo a rendere l'Ue forte" e ha aggiunto che risposte solo nazionali "risulterebbero anacronistiche e inefficaci" in quanto "non si può 'tornare ad un 'piccolo mondo antico’ caratterizzato da egoismi e chiusure identitarie". (Rin)