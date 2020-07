Energia: Descalzi, decarbonizzazione è un obiettivo positivo e cruciale per futuro Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decarbonizzazione dell'energia è un obiettivo positivo e cruciale per il futuro di un continente come l'Europa. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, partecipando insieme al direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), Fatih Birol, al webinar “Virtual Dialogue 2020” organizzato dall’Ispi. “L'Europa sta guidando la trasformazione energetica, ma è necessario che seguano anche altri paesi. Non è solo l'Europa, abbiamo bisogno di un movimento a livello globale”, ha sottolineato l’Ad di Eni. Descalzi ha osservato come l’Europa non abbia sufficienti fonti energetiche sul suo territorio per soddisfare la propria domanda, ma è impensabile e impossibile sopperire a tale mancanza solo con rinnovabili, ad esempio il solare o eolico. Un esempio citato dall’Ad di Eni è quello della cattura e dello stoccaggio di anidride carbonica (Carbon Capture and Storage, Css), oltre ai progetti di decarbonizzazione del gas, del Gnl e dell’utilizzo dell’idrogeno. “La trasformazione dell'energia avrà successo solo se manteniamo anche un'infrastruttura solida ed efficiente", ha aggiunto, Descalzi secondo solo in questo modo sarà possibile raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica dell’Ue entro il 2050.(Res)