Difesa: Tunisia paese manterrà presenza alle missioni di peacekeeping

- La Tunisia manterrà la sua presenza nelle missioni di mantenimento della pace nel mondo. E’ quanto si legge oggi in una dichiarazione del ministro degli Affari esteri, diffusa in occasione della prima partecipazione della Tunisia alle operazioni di mantenimento della pace (15 luglio 1960). In questa data, il neonato esercito nazionale tunisino dispiegò un contingente di caschi blu in Congo, composto da 2.261 militari (pari a un terzo degli effettivi in quel momento). La Tunisia, sottolinea il ministero, è stata tra i primi paesi a partecipare alle missioni di mantenimento della pace in tutto il mondo. Dall'indipendenza nel 1956, ha partecipato a 24 missioni di pace sotto la bandiera delle Nazioni Unite o dell'Unione Africana, in particolare in Congo, Cambogia, Somalia, Sudafrica e Haiti. In totale, Tunisi ha inviato più di diecimila soldati oltreconfine. Attualmente, la Tunisia partecipa a cinque missioni in Africa (Mali, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan e Darfur) e a un'altra presso Haiti. Secondo il dicastero degli Affari esteri, la partecipazione agli sforzi di mantenimento della pace “riflette l'impegno della Tunisia a lavorare instancabilmente al servizio della pace e della sicurezza nel mondo e a rafforzare i valori dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della cooperazione”. (Tut)