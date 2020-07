Kosovo-Serbia: oggi nuova videoconferenza ospitata da Bruxelles su normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e la Serbia riprenderanno oggi i colloqui in una videoconferenza ospitata dall'Unione europea, due giorni dopo che le due parti hanno concordato di proseguire gli sforzi per normalizzare le relazioni. Al termine di un summit, anch’esso in videoconferenza, ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel, il premier kosovaro Avdullah Hoti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, hanno accettato di proseguire i negoziati nella giornata odierna. Il vertice odierno avrebbe dovuto svolgersi in presenza a Bruxelles e sarebbe stata la prima riunione faccia a faccia fra i rappresentanti ufficiali dei due paesi dal mese di novembre del 2018. Tuttavia si è deciso alla fine di procedere con un nuovo incontro in videoconferenza, mentre giovedì 16 luglio potrebbe svolgersi l’incontro di persona. In una dichiarazione congiunta al termine dei colloqui di venerdì scorso, Francia e Germania hanno affermato che Vucic e Hoti hanno concordato di riprendere il dialogo e hanno affermato che i due leader hanno concordato di "approfondire la cooperazione" in vari settori per contribuire a ricostruire la fiducia. (segue) (Beb)