Serbia-Kosovo: von der Leyen, positiva la ripresa del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positiva la ripresa del dialogo fra Belgrado e Pristina. È quanto si legge in un tweet della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha così commentato la ripresa del dialogo fra Serbia e Kosovo mediato dall’Unione europea. “Garantisco il mio totale appoggio ai prossimi passi di questo processo”, ha scritto von der Leyen. Oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro, Avdullah Hoti, si sono incontrati in videoconferenza sotto la mediazione dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e del rappresentante speciale per il dialogo, Miroslav Lajcak. I due leader si vedranno in presenza a Bruxelles il 16 luglio. (Beb)