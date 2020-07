Speciale infrastrutture: Usa, Biden svela piano da 2 mila miliardi di dollari per incentivare economia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, candidato in pectore del Partito democratico alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, è pronto a svelare un piano da 2 mila miliardi di dollari per stimolare un’economia a energia pulita. L’obiettivo, riferiscono i media locali, è di incentivare milioni di posti di lavoro per la realizzazione di turbine eoliche, edifici sostenibili e veicoli elettrici in grado di ridurre notevolmente le emissioni di gas da parte degli Stati Uniti. Si tratta di un piano diametralmente opposto al programma promosso dal presidente in carica, Donald Trump, per portare gli Usa fuori dalla crisi originata dalla pandemia di coronavirus, basato in particolare sulla rilocalizzazione negli Stati Uniti di posti di lavoro nell’industria pesante e sulla realizzazione di infrastrutture. L’idea di Biden è di conciliare le istanze più progressiste dei Democratici, concentrate sul contrasto ai cambiamenti climatici, con le necessità economiche degli Stati considerati “in bilico”, dove i lavoratori chiedono la salvaguardia dei posti di lavoro nel settore manifatturiero. (Nys)