Scuolabus dirottato: Sy condannato a 24 anni (2)

- (segue) I giudici hanno inoltro disposto nei confronti di Sy, al quale hanno concesso le attenuanti generiche come richiesto dall'accusa, la misura di sorveglianza della libertà vigilata per tre anni una volta espiata la pena in carcere. Sono stati riconosciuti dal collegio giudicante colpevoli in solido con il 48enne italo-senegalese, in quanto responsabili civili, Autoguidovie e il Muir e condannati a versare ai genitori, ai ragazzini e ai tre adulti presenti sullo scuolabus un risarcimento per centinaia di migliaia di euro.(Rem)