Romania: Camera approva iniziativa popolare per escludere corrotti da incarichi pubblici

- La Camera dei deputati romena ha adottato in regime d'urgenza e con un ampio consenso politico la proposta legislativa relativa all'iniziativa cittadina di revisione della Costituzione intitolata "Senza corrotti nelle cariche pubbliche". L’iniziativa prevede che i cittadini condannati a pene che ne limitano la libertà per reati commessi intenzionalmente non potranno più essere eletti nei vari incarichi dell'amministrazione pubblica, in Parlamento e alla carica di presidente della Romania sino a quando non sarà posta una verifica sulle conseguenze della condanna. Il leader dell'Unione salvate la Romania (Usr), schieramento di centrodestra, Dan Barna, ha parlato di un momento storico e ha ricordato che il suo partito ha sostenuto insistentemente che l'iniziativa sia sottoposta all'esame quanto prima. Barna ha sottolineato in una dichiarazione che, in questo modo, si fa una specie di "giustizia morale" alla Romania. Barna ha aggiunto che le circa un milione di persone che hanno firmato quest'iniziativa contano finalmente e che questo rappresenta l'eliminazione del disprezzo della vita pubblica. Il Partito nazionale liberale (Pnl) – al governo – afferma di aver sostenuto il ddl con la speranza che resti un'iniziativa cittadina e non sia trasformata politicamente. "Da firmatario di quest'iniziativa, da persona che ha dato una mano alla raccolta delle firme necessarie, mi auguravo che quest'iniziativa non fosse macchiata politicamente, perché coloro che hanno firmato hanno avuto a disposizione una semplice tabella, senza loghi dei partiti, senza dottrine. Si diceva molto chiaramente solo che i cittadini desiderano questo", ha affermato il leader dei deputati liberali, Florin Roman. (segue) (Rob)