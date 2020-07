Romania: Camera approva iniziativa popolare per escludere corrotti da incarichi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei socialdemocratici nella Camera, Alfred Simonis, ha parlato di consenso politico e di responsabilità nella presa delle decisioni importanti. Nella sua opinione, tramite quest'iniziativa si può riconquistare la fiducia dei cittadini nella classe politica. "Al momento esiste questa rottura che si riflette nella scarsa fiducia della gente nei politici. Il Partito socialdemocratico, come prima forza politica della Romania, ha l'obbligo di assumersi un ruolo protagonista nel cambiamento dei rapporti tra i cittadini e i politici". La proposta legislativa andrà al dibattito del Senato e, secondo la Costituzione, per diventare legge dovrà essere validata tramite un referendum organizzato entro 30 giorni dalla sua adozione nella camera alta del Parlamento. L'Usr è del parere che un'ottima variante sarebbe che il referendum si svolgesse nello stesso giorno delle elezioni amministrative, previste per il 27 settembre, per tenere in considerazione la situazione nel Paese determinata dalla diffusione del virus del Covid-19. (Rob)