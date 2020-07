Sanità: Tripodi (Lega), Ares 118 ennesimo fallimento Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra sanità " 'per vivere sicuri' l'hanno chiesta a Nicola Zingaretti gli operatori dell'Ares 118, la cui azienda regionale è allo sbando e non c'è traccia né dell'internalizzazione tanto sbandierata dall'assessore Alessio D'Amato né di un piano assunzioni bloccato per il commissariamento della sanità". Così Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, dopo aver partecipato questa mattina al sit-in davanti la sede della Giunta con i colleghi Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli. "Tanto che accade di tutto - spiegano - dal reclutamento di autisti senza aver mai guidato un'ambulanza all'apertura delle agenzie interinali, dall'inadeguatezza dei kit di abbigliamento per il personale interno ed esterno alla carenza dei dispositivi di protezione individuale, dalla mancanza di barelle che bloccano le ambulanze nei pronto soccorso ai diritti degli operatori calpestati. Per non parlare del caos sul bonus Covid-19 che resta un miraggio per molti medici e infermieri. Zingaretti che fa? Dà lezioni ad altre Regioni dimenticando di essere il peggior governatore d'Italia". (Com)