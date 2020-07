Commercio: Fipe Roma, senza turisti e senza lavoratori il centro muore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centro storico è svuotato di tutto. Prima sono andati via gran parte dei residenti per effetto di valori immobiliari alle stelle, ora il Covid-19 blocca 10 milioni di turisti che avrebbero visitato la città e centinaia di migliaia di dipendenti pubblici e privati in smart working che ogni giorno si sarebbero recati in centro per raggiungere il posto di lavoro". Si legge in una nota di Fipe Roma. "Il risultato è una città vuota senza residenti, senza turisti e senza lavoratori. A questo si deve aggiungere anche la mancanza di eventi e manifestazioni che ha ulteriormente indebolito la capacità attrattiva del centro storico. Il quadro è desolante non solo per l’immagine ma per la stessa economia della città con migliaia di attività commerciali e di pubblico esercizio doppiamente penalizzate dalla mancanza di clientela e da canoni di locazione assolutamente fuori mercato. Con un fatturato che oscilla tra il 20 e il 30 per cento del periodo pre-Covid non sono sostenibili affitti da 15-20 mila euro al mese. Il ritorno alla normalità passa anche per la ripresa dell’attività nei luoghi di lavoro con il duplice obiettivo di dare servizi efficienti ai cittadini e rivitalizzare la città pur nel rispetto delle misure di sicurezza tutt’ora in vigore", continua Fipe Roma. (segue) (Com)