Commercio: Fipe Roma, senza turisti e senza lavoratori il centro muore (2)

- "E’ urgente – dichiara nella nota Giancarlo Deidda, commissario di Fipe Confcommercio Roma – una misura che calmieri il mercato immobiliare almeno fino al 31 dicembre. Non intendiamo ledere i diritti delle proprietà immobiliari ma in un momento così difficile tutti devono fare la propria parte e dunque ci aspettiamo che si comprenda che senza incassi le aziende non sono nella possibilità di pagare. Il nostro obiettivo è un intervento dello Stato di proroga della misura del credito d’imposta ma anche la proprietà, che nella maggior parte dei casi non è nelle mani di privati cittadini ma di fondi e grandi istituzioni finanziarie, deve fare un passo indietro. Se così non fosse siamo anche pronti ad intasare di cause il tribunale", conclude Deidda. (Com)