- "Stiamo riportando la normalità. Lo Stato torna a difendere il bene comune e non c'è più un bene comune a difesa degli interessi privati. Si investe in sicurezza, si abbassano le tariffe autostradali e le lobby con colpe gravi pagano come normali cittadini". Lo ha scritto in un tweet il deputato M5s Luigi Gallo. (Ren)