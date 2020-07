Spiagge: Figliomeni-Malara (Fd'I), in Trasparenza denunciata situazione litorale romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuta questa mattina una riunione della commissione trasparenza per far luce su numerose criticità relative alla situazione del litorale romano. In queste settimane abbiamo posto la nostra attenzione sulle numerose problematiche presenti che rimangono ancora senza risposta". Si legge in una nota degli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea capitolina e Pietro Malara capogruppo in X municipio. "A cominciare dal caos degli arenili liberi e della disciplina delle regole e della sicurezza, dove le figure dei bagnini risultano fondamentali e di cui da anni chiediamo delle assunzioni almeno stagionali senza ricorrere al reclutamento in emergenza scelto dall’Amministrazione grillina attraverso un affidamento diretto. Altro aspetto di rilevanza è quello relativo alle pulizie e alle sanificazioni, che destano preoccupazione per questa stagione balneare partita con grande difficoltà e che si presenta molto problematica. C’è poi la situazione relativa all’adeguamento delle spiagge per i disabili, dall’accesso facilitato alle strutture e agli arenili liberi senza barriere architettoniche. Non possiamo dimenticare infine un aspetto importante come quello relativo alla salvaguardia della macchia arborea e alla protezione delle dune di tutta la zona del litorale di Castelporziano. Ovviamente non possiamo tacere sull’incapacità organizzativa dell’Amministrazione grillina a gestire la presenza delle persone sulle spiagge libere, affidandosi all’app seapass, che fin dal suo esordio si è dimostrata carente", conclude la nota. (Com)