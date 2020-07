Ambiente: Costa su rifiuti, post Covid cambia scenario, evitare che situazione emergenziale diventi strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo davvero utile il lavoro presentato oggi della Commissione perché aiuta Governo e Parlamento a definire strumenti normativi adeguati alla fase post emergenziale. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa è intervenuto alla presentazione della relazione su ‘Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti’ della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. “Adesso – ha spiegato Costa - è il momento di strutturare il lavoro sullo smaltimento dei rifiuti legati al Covid. Il nostro lavoro è indirizzato a fare in modo che una situazione emergenziale non rimanga tale anche in futuro e adesso che cambia lo scenario, dalla percezione del rischio si valuta il contorno del rischio. Per questo - ha annunciato il ministro - abbiamo aperto presso il Ministero dell’Ambiente un tavolo sull’analisi del flusso dei rifiuti con Ispra, Iss e operatori del settore per comprendere come il sistema abbia tenuto prima durante la fase emergenziale e come si sta orientando adesso". (segue) (Rin)