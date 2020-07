Ambiente: Costa su rifiuti, post Covid cambia scenario, evitare che situazione emergenziale diventi strutturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo senso – ha chiarito il ministro dell’Ambiente - ho apprezzato molto e ha avuto il nostro parere favorevole l’emendamento 229-bis del decreto rilancio che spinge anche il Ministero ad andare verso i Cam delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi medici e ci da forza per andare oltre”. “Le forze di polizia – ha continuato Costa - ci rappresentano di evitare che situazioni emergenziali diventino strutturali e aggiungo che questo è il momento di spingere sul decreto economia circolare per il quale siamo ultimo miglio e sul disegno legge Terra Mia che sposta ancora più in alto l’asticella della tutela anche penale, ma non solo, del meccanismo. Per schiacciare con tutta la forza dello Stato la criminalità che ogni volta prova a rialzare la testa". "Il decreto Terra Mia – ha concluso il ministro - che è praticamente pronto ed è in diramazione ai ministeri competenti, secondo me è un luogo dove aprire un dibattito parlamentare e raccogliere la massima disponibilità di tutti i gruppi parlamentari indipendentemente dalle appartenenze politiche, cosa già ampiamente dimostrata con l’approvazione dei lavori di questa Commissione che dimostra una grande sensibilità verso l’Ambiente e per questo vi ringrazio”. (Rin)