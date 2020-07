Cultura: salta edizione 2020 "Più libri più liberi", Aie aderisce a "Insieme–lettori, autori, editori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione italiana editori (Aie), che organizza fin dalla nascita "Più libri più liberi", nel dare la notizia dell'annullamento dell'edizione 2020 conferma fin da oggi l'intenzione di ripartire a pieno regime nel 2021: "Conosciamo molto bene il valore culturale che ha per la città di Roma e per l'editoria italiana tutta Più libri più liberi: dover rinunciare è stato per noi un grandissimo dispiacere, ma crediamo di aver fatto la scelta migliore a tutela di tutti – spiega il presidente di Aie Ricardo Franco Levi –. Più libri più liberi tornerà nel 2021 ancora più ricca di eventi e più grande di prima sempre nella splendida Nuvola di Fuksas". "Contemporaneamente – conclude Levi – aderiamo con vera soddisfazione e con pieno impegno a Insieme – lettori, autori, editori, la grande festa del libro promossa da Roma Capitale, la Regione Lazio ed il Centro per il libro e la lettura che si svolgerà nella Capitale dal 1 al 4 ottobre. Un evento speciale per un anno speciale, pensato ad hoc per la situazione che stiamo vivendo. È bello sapere che in un momento così difficile proprio il libro e lettura offrano l'opportunità di fare sistema nell'interesse della collettività". (Com)