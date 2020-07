Auto: Germania, Volkswagen rafforza il piano di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in difficoltà come l'intero settore automobilistico tedesco e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, il gruppo Volkswagen ha deciso di rafforzare il proprio piano di austerità con il blocco delle assunzioni almeno fino alla fine del 2020 e chiarendo le priorità nella conversione all'elettromobilità e alla digitalizzazione. “Il consiglio di amministrazione smetterà di assumere fino almeno alla fine dell'anno a causa della crisi del coronavirus e per questioni di liquidità”, ha dichiarato il capo del consiglio di fabbrica di Volkswagen, Bernd Osterloh. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Osterloh ha aggiunto che l'azienda ha “urgentemente bisogno di trasformarsi” e deve pensare a ciò che è “essenziale”. A sua volta, il direttore del marchio Volkswagen, Ralf Brandstaetter, ha affermato che vendite e consegne sono in netta diminuzione a causa della crisi. “Questo è il motivo per cui per il momento abbiamo deciso di non assumere”, ha quindi dichiarato Brandstaetter. Per il direttore del marchio Volkswagen, la rinuncia provvisoria alle assunzioni determinerà una migliore definizione delle priorità delle risorse umane, nonché un equilibrio tra perdita e creazione di posti di lavoro. Brandstaetter ha, infine, evidenziato che la sicurezza dell'impiego verrà garantita da Volkswagen fino al 2029 e che l'azienda si trova in una situazione “davvero difficile”. (Geb)