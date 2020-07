Brasile: giustizia decreta fallimento della compagnia aerea Avianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la decisione di Anac, il giudice fallimentare del tribunale di San Paolo, Ricardo Negrao, aveva proposto il fallimento della società per aver ritenuto irrealizzabile qualsiasi piano di rientro, tuttavia la maggioranza dei giudici della seconda sezione fallimentare del tribunale aveva respinto la decisione pensando ancora fattibile una liquidazione. Lo scorso novembre, tuttavia, anche l'amministratore giudiziario Alvarez & Marçal, responsabile del monitoraggio del piano di rientro, aveva raccomandato di dichiarare il fallimento, sottolineando che non vedeva alcuna condizione per la sua ripresa. (Brb)